«Уфа» объявила об уходе Салатича - Советский спорт
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03 июня 2019 21:05ФутболГичунцев Артур

«Уфа» объявила об уходе Салатича

Футболист перебрался в российский клуб в 2017 году из «Сьона».

Хавбек «Уфы» Веролюб Салатич покинул команду, о чем сообщает клубная пресс-служба.

«ФК «Уфа» благодарит Веро за совместную работу и желает успехов!», – говорится в сообщении.

За два года 33-летний хавбек провел 40 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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