«Уфа» объявила об уходе Салатича

Хавбек «Уфы» Веролюб Салатич покинул команду, о чем сообщает клубная пресс-служба.
«ФК «Уфа» благодарит Веро за совместную работу и желает успехов!», – говорится в сообщении.
За два года 33-летний хавбек провел 40 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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