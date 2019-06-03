Газинский покинет сборную России из-за травмы

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский получил травму плеча и покинет сборную России завтра, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
«После полученной в контрольном матче с «Чертаново» травмы сегодня вечером игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча», – говорится в заявлении пресс-службы.
8 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Сан-Марино, а через три дня – со сборной Кипра. Оба матча пройдут в рамках квалификации Евро-2020.
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