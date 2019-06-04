Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси

Бывший президент УЕФА, легендарный форвард «Сент-Этьена» и «Ювентуса» Мишель Платини считает, что «Золотой мяч» в 2019 году выиграет нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
– На данный момент главный фаворит на «Золотой мяч» – Лионель Месси. Криштиану Роналду – второй. Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, – наследник Месси и Роналду. Он напоминает мне бразильца Роналдо своей силой, скоростью и мастерством. Считаю его лучшим игроком нынешнего французского поколения. Он сильнее Гризманна и всех остальных из сборной Франции, — приводит слова Платини El Mundo Deportivo.
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