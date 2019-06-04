Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции 1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.

Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачу Опубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США.

Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежь Открытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса» В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.

«Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛ Игорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».

Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММА Россиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.

Тарасенко творит что-то невероятное! «Бостон» не сдержал россиянина и проиграл Владимир Тарасенко вновь забил и помог «Сент-Луису» сравнять счет в финальной серии.

«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛ Переходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.

Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондиции После товарищеского матча с «Чертаново», который сборная России провела в рамках подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.