Не исключено возвращение Погба в «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Туринцы уже начали переговоры с манкунианцами и агентом Мино Райолой.
26-летний футболист играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы, откуда перешел как раз из «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне на счету Погба 16 мячей и 11 голевых передач в 47 играх за «МЮ» во всех турнирах.
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