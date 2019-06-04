Не исключено возвращение Погба в «Ювентус» - Советский спорт
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04 июня 2019 01:08ФутболКоноплев Александр

Не исключено возвращение Погба в «Ювентус»

Погба снова интересен «бьянконери».

«Ювентус» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Туринцы уже начали переговоры с манкунианцами и агентом Мино Райолой.

26-летний футболист играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы, откуда перешел как раз из «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Погба 16 мячей и 11 голевых передач в 47 играх за «МЮ» во всех турнирах.

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