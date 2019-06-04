Капитан «Фенербахче» может стать игроком «Вест Хэма» - Советский спорт
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04 июня 2019 11:01ФутболЛипкин Антон

Капитан «Фенербахче» может стать игроком «Вест Хэма»

Сумма отступных за 29-летнего защитника составляет пять миллионов евро.

«Вест Хэм» заинтересован в подписании контракта с капитаном «Фенербахче» Хасаном Калдырымом, сообщает BBC.

«Молотобойцы» уже провели переговоры с представителями 29-летнего защитника, который рассчитывает продолжить карьеру в премьер-лиге.

Калдырым играет за «Фенербахче» с 2012 года. Его контракт с клубом действует еще один сезон, а прописанная в нем сумма отступных составляет пять миллионов евро.

С февраля 2012 года игрок провел 30 матчей за сборную Турции и забил в них один гол.

Калдырым выступает на позиции левого защитника. В завершившемся сезоне на его счету 41 матч во всех турнирах, три гола и пять результативных передач.

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