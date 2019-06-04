Баринов тренируется индивидуально от футболистов сборной России - Советский спорт
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04 июня 2019 12:35ФутболСметанникова Дарья

Баринов тренируется индивидуально от футболистов сборной России

Сборная России на базе в Новогорске продолжает готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Полузащитник Дмитрий Баринов занимается по индивидуальной программе. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Как сообщили в штабе национальной команды, отсутствие Баринова на поле не связано с травмами.

Ранее расположение сборной России покинул защитник Владислав Игнатьев. Кроме того, полузащитник Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с «Чертаново» (6:0).

Напомним, что сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).

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