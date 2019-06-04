Баринов тренируется индивидуально от футболистов сборной России

Полузащитник Дмитрий Баринов занимается по индивидуальной программе. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Как сообщили в штабе национальной команды, отсутствие Баринова на поле не связано с травмами.
Ранее расположение сборной России покинул защитник Владислав Игнатьев. Кроме того, полузащитник Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с «Чертаново» (6:0).
Напомним, что сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
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