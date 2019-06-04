Алексей Сафонов: Потеря Газинского с такими соперниками не критична

Футбольный агент Алексей Сафонов после контрольного матча сборной России с «Чертаново» (6:0) высказался о необходимости такой игры, в которой получил травму полузащитник Юрий Газинский.
«У нас под этих соперников (Сан-Марино, Кипр) есть нормальная скамейка запасных, – приводит News.ru слова Сафонова. – Это не будет критично.
Нужен ли нам был матч? Лишняя возможность попробовать какую-то игровую модель, отработать связки. Плюс новичкам дать адаптироваться в команде».
Напомним, сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
Получивший травму Газинский в этих матчах сыграть не сможет.
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