Алексей Сафонов: Потеря Газинского с такими соперниками не критична Полузащитник «Краснодара» и сборной России получил травму в контрольном матче с «Чертаново».

Футбольный агент Алексей Сафонов после контрольного матча сборной России с «Чертаново» (6:0) высказался о необходимости такой игры, в которой получил травму полузащитник Юрий Газинский.

«У нас под этих соперников (Сан-Марино, Кипр) есть нормальная скамейка запасных, – приводит News.ru слова Сафонова. – Это не будет критично.

Нужен ли нам был матч? Лишняя возможность попробовать какую-то игровую модель, отработать связки. Плюс новичкам дать адаптироваться в команде».

Напомним, сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Получивший травму Газинский в этих матчах сыграть не сможет.