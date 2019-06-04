«Реал» объявил о переходе Йовича (фото) Нападающий сборной Сербии и «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в мадридском клубе.

«Реал» на официальном сайте объявил о трансфере нападающего Лука Йовича, который ранее выступал за «Айнтрахт».

Контракт Йовича с мадридским клубом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года. О сумме траснфера не сообщается.

По данным Transfermarkt, переход 21-летнего серба обошелся «Реалу» в 55 миллионов евро. В минувшем сезоне Йович провел 48 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 27 мячей и отдал семь голевых передач.

В его активе также четыре матча за сборную Сербии и один забитый мяч.