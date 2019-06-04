Олег Гусев: Не мог поехать в Россию, ни за какие коврижки

«На меня выходила «Кубань» в конце 2015 года. Не тяжело было им отказать, тогда уже ситуация была. Украина — Россия, даже не думал. Сначала Селезнев туда перешел, звонил мне и говорил: «Давай, ждут». Ответил: «Спасибо».
Я не мог поехать на тот момент в Россию, ни за какие коврижки. И в «Динамо» неплохо кормил семью. Да, в «Динамо» заканчивался контракт, но все равно на хлеб с маслом хватало, я же не на последние жил. Всех денег не заработаешь», - приводит слова Гусева Tribuna.com.
Добавим, что в настоящий момент 36-летний украинец входит в тренерский штаб молодежной команды «Динамо». В киевской команде Гусев провел 15 лет, забив за это время 96 мячей во всех турнирах.
Гусев пять раз становился чемпионом Украины, пять раз побеждал в Кубке страны и трижды становился обладателем Суперкубка Украины.
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