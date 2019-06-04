Червиченко – о трансфере Йовича: Опасно отдавать такие деньги за молодых игроков - Советский спорт
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04 июня 2019 17:48ФутболСметанникова Дарья

Червиченко – о трансфере Йовича: Опасно отдавать такие деньги за молодых игроков

«Реал» во вторник на официальном сайте объявил о трансфере нападающего Лука Йовича, который ранее выступал за «Айнтрахт».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал перехода Луки Йовича в «Реал». Примерная стоимость трансфера составила 65-70 миллионов евро.

«Много странных трансферов, конечно, но, возможно, им просто нужно закрыть маленькую позицию, за которую они готовы дорого заплатить. Бывает, когда опасно отдавать за молодых игроков такие деньги, но в «Реале» служба достаточно хорошо работает для того, чтобы ошибаться», - цитирует Червиченко News.ru.

Контракт Йовича с мадридским клубом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне 21-летний серб провел 48 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 27 мячей и отдал семь голевых передач.

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