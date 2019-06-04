Старридж и Морено официально покинули «Ливерпуль» - Советский спорт
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04 июня 2019 19:35ФутболГичунцев Артур

Старридж и Морено официально покинули «Ливерпуль»

Об этом сообщает пресс-служба «красных».

«Ливерпуль» объявил об уходе испанского защитника Альберто Морено и английского форварда Дэниела Старриджа.

Отмечается, что оба игрока покинули «красных» в связи с истечением контрактов.

Напомним, Морено перешел в английский клуб из «Севильи» летом 2014 года. За это время игрок провел 141 матч и забил 3 гола.

Старридж подписал соглашение с «Ливерпулем» в январе 2013 года. За это время форвард провел 160 матчей и 67 голов.

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