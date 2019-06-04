Балахнин – о матчах с Сан-Марино и Кипром: Сборная России не имеет права на ошибку

Бывший наставник сборной России Сергей Балахнин высказался перед матчами против команд Сан-Марино и Кипра в рамках квалификации Евро-2020.
«Естественно, жду победы. Понятно, что слабых соперников нет, но это те команды, которые мы должны обыгрывать. В этих встречах мы не имеем право на ошибку, иначе нам будет тяжело бороться за выход из группы. Нам надо занимать первое место в подгруппе, чтобы не было проблем.
Думаю, надо опираться на проверенных бойцов, но надо смотреть, кто заслужил право сыграть. Но специфика сборной России такова, что всегда нужно искать новые кадры. Это по определению. Но я не исключаю, что если кто-то из новичков хорошо проявит себя на сборах, то может и сыграть в ближайших матчах», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».
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