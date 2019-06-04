Александр Точилин: Открыл интернет, прочитал, что Тарасов уже чуть ли не у нас Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился планами на летнее трансферное окно.

Напомним, что команда из Сочи заняла второе место в ФНЛ и в новом сезоне будет выступать в РПЛ.

– Кто ушел и кто пришел в «Сочи»?

– Никто не ушел, никто не пришел. Но это только пока.

– К вам сватали опального капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

– К нам кого только ни отправляли…

– Еще и Игоря Денисова, который через своих агентов объявил о завершении игровой карьеры.

– Так его все равно продолжают к нам отправлять. Сейчас открыл интернет, прочитал, что и Дмитрий Тарасов уже чуть ли не у нас. Кто на самом деле к нам перейдет, выяснится позже, – рассказал тренер в интервью «Советскому спорту».

Полностью интервью с Точилиным читайте на нашем сайте 5 июня!