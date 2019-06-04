Александр Точилин: Открыл интернет, прочитал, что Тарасов уже чуть ли не у нас

Напомним, что команда из Сочи заняла второе место в ФНЛ и в новом сезоне будет выступать в РПЛ.
– Кто ушел и кто пришел в «Сочи»?
– Никто не ушел, никто не пришел. Но это только пока.
– К вам сватали опального капитана «Спартака» Дениса Глушакова.
– К нам кого только ни отправляли…
– Еще и Игоря Денисова, который через своих агентов объявил о завершении игровой карьеры.
– Так его все равно продолжают к нам отправлять. Сейчас открыл интернет, прочитал, что и Дмитрий Тарасов уже чуть ли не у нас. Кто на самом деле к нам перейдет, выяснится позже, – рассказал тренер в интервью «Советскому спорту».
Полностью интервью с Точилиным читайте на нашем сайте 5 июня!
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