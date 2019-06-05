Гранада вернулась в испанскую примеру

Сегодня, 5 июня, футболисты «Гранады» сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1) в 41-м туре сегунды.
Таким образом, команда набрала 76 очков и заняла второе место в таблице, что позволило ей досрочно оформить выход в высший дивизион чемпионата страны.
Добавим, что третью путевку в примеру разыграют «Альбасете», «Малага», «Мальорка» и «Депортиво».
Сегунда
41-й тур
«Мальорка» – «Гранада» 1:1 (0:0)
Голы: Севилья, 69 (1:0), Феде, 89 (1:1).
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