Попов: Игнашевич принял новый вызов, а целесообразность его решения покажет время

Бывший форвард московского «Торпедо» Денис Попов прокомментировал решение руководства назначить главным тренером бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича.
«Игнашевич принял новый вызов, а целесообразность такого решения покажет только время.
С одной стороны, раньше он пока вообще нигде не работал главным тренером. Но, с другой стороны, ему же не надо было отказываться от поступившего предложения.
Если Игнашевич сработает в «Торпедо» удачно, то все должно быть хорошо. А вот если неудачно, то по его дальнейшей тренерской карьере встанет большой знак вопроса. Хотя, даже если ты работаешь с командой хорошо, не факт, что будешь востребован потом. Весной из «Тамбова», который шел в ФНЛ на первом месте, убрали Мурата Искакова, и пока он остаётся без работы», – цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».
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