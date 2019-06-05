Попов: Игнашевич принял новый вызов, а целесообразность его решения покажет время - Советский спорт
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05 июня 2019 01:51ФутболГичунцев Артур

Попов: Игнашевич принял новый вызов, а целесообразность его решения покажет время

Ранее должность наставника покинул Игорь Колыванов, который вывел команду в ФНЛ.

Бывший форвард московского «Торпедо» Денис Попов прокомментировал решение руководства назначить главным тренером бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича.

«Игнашевич принял новый вызов, а целесообразность такого решения покажет только время.

С одной стороны, раньше он пока вообще нигде не работал главным тренером. Но, с другой стороны, ему же не надо было отказываться от поступившего предложения.

Если Игнашевич сработает в «Торпедо» удачно, то все должно быть хорошо. А вот если неудачно, то по его дальнейшей тренерской карьере встанет большой знак вопроса. Хотя, даже если ты работаешь с командой хорошо, не факт, что будешь востребован потом. Весной из «Тамбова», который шел в ФНЛ на первом месте, убрали Мурата Искакова, и пока он остаётся без работы», – цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

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