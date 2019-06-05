Ильзат Ахметов: Нельзя относиться вальяжно к сборным Кипра и Сан-Марино - Советский спорт
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05 июня 2019 10:14ФутболГичунцев Артур

Ильзат Ахметов: Нельзя относиться вальяжно к сборным Кипра и Сан-Марино

Первая игра состоится 8 июня, а второй матч подопечные Станислава Черчесова проведут через три дня.

Хавбек сборной России Ильзат Ахметов высказался перед матчами против команд Сан-Марино и Кипра в рамках квалификации Евро-2020.

«Несмотря на то, что Кипр и Сан-Марино не считаются звездными сборными, к ним нельзя относиться вальяжно. Мы должны абсолютно исключить недонастрой. Если мы будем готовиться расслабленно, то во время матчей есть риск не успеть собраться.

На уровне первой сборной встречи с небольшими командами мне предстоят впервые. В молодежной сборной как-то доводилось играть со сборной Белоруссии, тоже не самая сильная команда. Все прошло нормально, выиграли, по-моему, 6:1. Но меня те воспоминания ни в коем случае не расхолаживают», – приводит слова полузащитника «Реальное время».

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