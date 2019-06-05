Даниэль Карвахаль: «Реалу» не нужна сейчас революция - Советский спорт
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05 июня 2019 12:30ФутболЛипкин Антон

Даниэль Карвахаль: «Реалу» не нужна сейчас революция

«Реал» завершил минувший сезон на третьем месте в примере.

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о том, как команда провела концовку сезона под руководством вернувшегося на пост главного тренера Зинедина Зидана.

«Смена тренера не помогла нам добиться результата, – приводит AS слова 27-летнего испанца. – Но было сложно что-то поменять. В конце сезона многие игроки больше думали о том, останутся они в команде или нет. Также психологически трудно играть, когда ни за что не борешься.

Но тренер проявил смелость, взяв команду в такой ситуации. Эти три месяца послужили подготовкой к новому сезону. Мы общались друг с другом, чтобы понять, чего мы хотим от каждого для завоевания множества титулов.

Не думаю, что сейчас «Реалу» нужна революцию. Зидан показал, что ему нужны 20-22 игрока высокого уровня, с которыми он может без проблем использовать ротацию. Он любит ее, у него нет такого, что он доверяет только 11-14 игрокам».

Напомним, Зидан вернулся в «Реал» 11 марта. Под его руководством команда провела 11 матчей в примере, в которых одержала пять побед при двух ничьих и четырех поражениях, и завершила сезон на третьем месте в чемпионате.

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