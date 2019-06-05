Ренцо Уливьери: Спаллетти всегда мечтать тренировать «Фиорентину»

Президент Ассоциации итальянских тренеров Ренцо Уливьери считает, что Лучано Спаллетти, отправленный в отставку из «Интера», мог бы возглавить «Фиорентину».
«Он всегда мечтал тренировать во Флоренции, – приводит Football Italia слова Уливьери. – А его желание вернуться домой для завершения карьеры могло бы стать дополнительным бонусом».
Отметим, что Спаллетти родился в области Тоскана и занимался в школе «Фиорентины», однако никогда не играл и не тренировал «фиалок».
После окончания сезона 60-летний специалист был отправлен в отставку из «Интера», с которым занял четвертое место в серии A.
Добавим, что в ближайшее время у «Фиорентины» сменится владелец. Клуб перейдет под управление американского миллиардера Рокко Коммиссо.
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