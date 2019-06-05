Ренцо Уливьери: Спаллетти всегда мечтать тренировать «Фиорентину» Спаллетти является уроженцем Тосканы.

Президент Ассоциации итальянских тренеров Ренцо Уливьери считает, что Лучано Спаллетти, отправленный в отставку из «Интера», мог бы возглавить «Фиорентину».

«Он всегда мечтал тренировать во Флоренции, – приводит Football Italia слова Уливьери. – А его желание вернуться домой для завершения карьеры могло бы стать дополнительным бонусом».

Отметим, что Спаллетти родился в области Тоскана и занимался в школе «Фиорентины», однако никогда не играл и не тренировал «фиалок».

После окончания сезона 60-летний специалист был отправлен в отставку из «Интера», с которым занял четвертое место в серии A.

Добавим, что в ближайшее время у «Фиорентины» сменится владелец. Клуб перейдет под управление американского миллиардера Рокко Коммиссо.