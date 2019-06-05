Маринато Гилерме: Дзюба слишком медленный для вратаря

Голкипер сборной России Маринато Гилерме рассказал о вратарских способностях форварда Артема Дзюбы.
– Артем Дзюба берет у вас уроки вратарского мастерства?
– Он хотел бы, но не может, – приводит слова Гилерме корреспондент «Советского спорта» Юлия Григорьевская. – У него нет вратарских качеств.
– А каких качеств ему не хватает?
– Он очень медленный для вратаря.
Напомним, на тренировках сборной России Дзюба уже не раз вставал в ворота.
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