Маринато Гилерме: Дзюба слишком медленный для вратаря Сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Голкипер сборной России Маринато Гилерме рассказал о вратарских способностях форварда Артема Дзюбы.

– Артем Дзюба берет у вас уроки вратарского мастерства?

– Он хотел бы, но не может, – приводит слова Гилерме корреспондент «Советского спорта» Юлия Григорьевская. – У него нет вратарских качеств.

– А каких качеств ему не хватает?

– Он очень медленный для вратаря.

Напомним, на тренировках сборной России Дзюба уже не раз вставал в ворота.