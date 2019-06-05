Евгений Чернов: Перед матчами с Сан-Марино и Кипром нет никакой расслабленности - Советский спорт
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05 июня 2019 13:57ФутболГригорьевская Юлия

Евгений Чернов: Перед матчами с Сан-Марино и Кипром нет никакой расслабленности

Сборная России готовится к матчам с Сан-Марино и Кипром.

Защитник сборной России Евгений Чернов рассказал о подготовке к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

– Мы готовимся к матчам в хорошем режиме, и у нас нет никакой расслабленности, – приводит слова Чернова корреспондент «Советского спорта» Юлия Григорьевская. – Все полностью сконцентрированы на предстоящих встречах. Будем добиваться результата.

– Сборная сыграет с двумя нападающими?
– Это пока останется у нас, все увидите на поле. А мы все узнаем на установке перед матчами.

Напомним, сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде.

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