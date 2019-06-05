Евгений Чернов: Перед матчами с Сан-Марино и Кипром нет никакой расслабленности

Защитник сборной России Евгений Чернов рассказал о подготовке к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
– Мы готовимся к матчам в хорошем режиме, и у нас нет никакой расслабленности, – приводит слова Чернова корреспондент «Советского спорта» Юлия Григорьевская. – Все полностью сконцентрированы на предстоящих встречах. Будем добиваться результата.
– Сборная сыграет с двумя нападающими?
– Это пока останется у нас, все увидите на поле. А мы все узнаем на установке перед матчами.
Напомним, сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде.
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