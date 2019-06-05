Румменигге: Хамес внес большой вклад в достижения «Баварии» - Советский спорт
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05 июня 2019 14:59ФутболГичунцев Артур

Румменигге: Хамес внес большой вклад в достижения «Баварии»

Чемпион Германии мог оформить трансфер хавбека на постоянной основе за 42 млн евро.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Руммениге прокомментировал уход Хамеса Родригеса.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб не стал выкупать игрока у мадридского «Реала».

«От лица «Баварии» я хотел бы поблагодарить Хамеса за два успешных года. Он внес большой вклад в наши достижения. Мы желаем Хамесу в будущем всего самого наилучшего!», – приводит слова функционера пресс-служба «Баварии».

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