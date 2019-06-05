Нобоа назвал Семака «русским Зиданом»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа оценил профессиональные качестве главного тренера питерского клуба Сергея Семака.
«Семак – хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан – его вполне можно так назвать.
Я не могу сказать, что я стану супертренером, но я работал с Бердыевым, Семаком, Черчесовым – они все любят тактику. Может, я не буду умным тренером, но я смогу показать своему футболисту – ты должен играть так, так, так», – цитирует Нобоа «Спорт день за днем».
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