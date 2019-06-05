На матч Россия - Сан-Марино назначены шведские арбитры - Советский спорт
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05 июня 2019 19:07ФутболСпирин Дмитрий

На матч Россия - Сан-Марино назначены шведские арбитры

Шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом аль-Хакимом назначена на матч квалификации Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

Его ассистентами будут Даниэль Вернмарк и Фредрик Клювер, резервный рефери – Мартин Стрембергссон. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Игра состоится в Саранске 8 июня, начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Сборная России после двух матчей занимает второе место в группе I с 3 набранными очками.

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