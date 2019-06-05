На матч Россия - Сан-Марино назначены шведские арбитры

Его ассистентами будут Даниэль Вернмарк и Фредрик Клювер, резервный рефери – Мартин Стрембергссон. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Игра состоится в Саранске 8 июня, начало матча – в 19:00 по московскому времени.
Сборная России после двух матчей занимает второе место в группе I с 3 набранными очками.
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