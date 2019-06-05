Ринат Билялетдинов: Не вижу у нас игроков, за кем бы выстроилась вереница покупателей

- В Сербии не очень сильный чемпионат, но этот игрок там вырос. Все это зависит от того, кто и как воспитывает этих ребят.
- То есть, у нас нет таких специалистов, как в Сербии, которые могут растить игроков, чтобы в дальнейшем продавать их за большие деньги в «Реал»?
- Потенциально, есть. Но тут мало одной любви и фанатизма. Должны быть знания, опыт и тренерское чутье. Одного телефонного звонка, чтобы пристроить кого-то, тут не хватит. Тренер должен разбираться в технике, тактике, психологической подготовке, физической подготовке. Плюс есть еще множество футбольных нюансов. Очень важно все сложить так, чтобы игрок рос.
- Условно говоря, в Сербии заточены на то, чтобы вырастить футболиста и продать его, а у нас нет?
- У нас тоже не против продаж. Был период, когда все ринулись создавать академии. Академия Коноплева была самая лучшая, с профессиональным подходом, и она давала свои плоды. Если бы она развивала свое дело дальше… но там все пошло по-другому.
- В ближайшее время за большие деньги в топ-клуб российского футболиста мы не продадим?
- Не вижу таких игроков у нас. Может быть, кто-то где-то растет, кто нас удивит. А сейчас мы только выталкиваем ребят за границу для престижа. Не вижу таких игроков, за которыми выстроилась бы вереница покупателей, - приводит слова Билялетдинова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что по данным Transfermarkt, переход 21-летнего Йовича обошелся «Реалу» в 55 миллионов евро. В минувшем сезоне форвард провел 48 матчей за «Айнтрахт», забив 27 мячей и сделав 7 голевых передач.
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