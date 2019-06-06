Фернанду Сантуш: Существуют гениальные картины, а Роналду гений от футбола

- Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола, - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
Напомним, что три мяча Роналду в ворота сборной Швейцарии помогли португальцам пробиться в финал Лиги наций УЕФА, где они встретятся с победителем матча между сборными Голландии и Англии. Швейцарцы сыграют за третье место на турнире.
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