Фернанду Сантуш: Существуют гениальные картины, а Роналду гений от футбола Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги полуфинала Лиги наций УЕФА против команды Швейцарии (3:1).

- Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола, - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Напомним, что три мяча Роналду в ворота сборной Швейцарии помогли португальцам пробиться в финал Лиги наций УЕФА, где они встретятся с победителем матча между сборными Голландии и Англии. Швейцарцы сыграют за третье место на турнире.