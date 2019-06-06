Фернанду Сантуш: Португалия может использовать практически любую тактическую схему - Советский спорт
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06 июня 2019 01:47Футбол

Фернанду Сантуш: Португалия может использовать практически любую тактическую схему

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что уровень игроков его команды использовать практически любую тактическую схему.

- Сборная Португалии - очень сильная команда, в которой играют очень способные футболисты. Мы можем использовать практически любую тактическую схему. Это нормально, учитывая ум и технику этих игроков. Они играют в лучших клубах круглый год, и мне нужно учитывать это, когда они приезжают в сборную, - приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 9 июня португальская команды сыграет в финале Лиги наций УЕФА. Соперником сборной Португалии станет победитель матча Голландия - Англия.

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