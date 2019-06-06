Стал известен состав сборной Кипра на матч с Россией

Вратари: Михаэл Неофитос («ПАС Янина», Греция), Урко Пардо («Алки Ороклини»), Константинос Петру («Эносис Неон Паралимни»);
Защитники: Мариос Антониадис (АЕК), Гиоргос Василиу («Аполлон»), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба - «Омония»), Константинос Лаифис («Стандард», Бельгия), Гиоргос Меркис, Николас Янну (оба - АПОЭЛ);
Полузащитники: Андреас Авраам (АЕЛ), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу («Тоттенхэм», Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба - «Неа Саламина»), Матья Шполярич («Алки Ороклини»), Михалис Янну («Анортосис»);
Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба - «Эносис Неон Паралимни»), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба - АЕЛ), Пиерос Сотириу («Копенгаген», Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).
С Шотландией Кипр встретится 8 июня в Глазго, с Россией - 11 июня в Нижнем Новгороде.
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