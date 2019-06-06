Старридж попрощался с «Ливерпулем» - Советский спорт
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06 июня 2019 12:32Футбол

Старридж попрощался с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж попрощался с болельщиками, тренерским штабом и сотрудникам клуба.

«Что я могу сказать... Это был адский путь в прекрасном клубе. Мы были вместе в течение семи сезонов с небольшим перерывом. У нас были взлеты и падения, но вместе мы прошли через все это, зная, что однажды нам все же предстоит расстаться. И это время пришло. Хочу сказать болельщикам, что люблю их всех. Они заставили меня почувствовать себя желанным гостем и приняли меня с распростертыми объятиями.

Моим товарищам по команде я хочу выразить благодарность за воспоминания. Все вы сыграли свою роль в том, чтобы сделать меня тем, кем я являюсь на данный момент. Я не прощаюсь, потому что Господь знает, где бы я не оказался, мы останемся на связи.

Спасибо за все тренерскому штабу, подталкивая к пределу моих возможностей, вы сделали меня сильнее. Особую благодарность хочу выразить Брендану и Юргену, за то что направляли и помогали стать лучше, насколько это возможно.

Медицинский штаб клуба, спасибо за то, что были со мной и в самые тяжелые моменты, и в самые лучшие. Я ценю ваши время и усилия, потраченные на меня и остальных ребят. Я рад, что мне удалось лично поблагодарить каждого из вас.

Отдельно хочу поблагодарить Майка Гордона. Вы больше, чем один из владельцев, вы были для меня наставником, который мог дать мне хороший совет. Джон Генри, больше спасибо за то, что вы были невероятны со мной во время моего пребывания в клубе! Наконец, Майкл Эдвардс, который сыграл большую роль в моем переходе в Ливерпуль.

Это было здорово! Я счастлив, что был частью команды, завоевавшей шестой Кубок чемпионов, потому что болельщики заслужили эту награду своей невероятной поддержкой.

Желаю вам всего наилучшего в будущем и дальнейших успехов клубу. Спасибо за воспоминания.

С любовью, Дэниел», написал Старридж в письме, опубликованном на официальном сайте «Ливерпуля».

Напомним, что Старридж перешел в «Ливерпуль» из «Челси» в январе 2013 года. С тех пор нападающий провел 160 матчей за мерсисайдский клуба, записав на свой счет 68 забитых мячей и 26 результативных передач. Контракт 29-летнего форварда с «Ливерпулем» завершился по окончании сезона-2018/19. Соглашение не было продлено и Старридж покинул клуб.

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