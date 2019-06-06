Дмитрий Булыкин: По себе помню, сложно настраиваться на игры с Сан-Марино и Кипром - Советский спорт
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06 июня 2019 16:11Футбол

Дмитрий Булыкин: По себе помню, сложно настраиваться на игры с Сан-Марино и Кипром

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не сомневается, что в матчах против команд Сан-Марино и Кипра будут играть те, у кого горят глаза.

- Естественно, нужно Сан-Марино и Кипр обыгрывать. Соперники не самые сильные. Если посмотреть с другой стороны, то у ребят закончился тяжелый сезон и им сложновато настраиваться на такие игры. По себе помню, что это непросто.

Уверен, что тренерский штаб во главе с Черчесовым сумеет настроить и замотивировать парней. Не сомневаюсь, будут играть те, у кого горят глаза и кто будет готов на сто процентов. Футболисты сами хотят хорошо сыграть и уйти в отпуск. Я надеюсь, сборная России сумеет взять шесть очков в этих матчах, они очень для нас важны, - приводит слова Булыкина Life.ru.

Добавим, что российская сборная в рамках отборочного турнира на Евро-2020 в Саранске примет Сан-Марино (8 июня), а в Нижнем Новгороде сыграет против Кипра (11 июня).

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