Дмитрий Булыкин: По себе помню, сложно настраиваться на игры с Сан-Марино и Кипром Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не сомневается, что в матчах против команд Сан-Марино и Кипра будут играть те, у кого горят глаза.

- Естественно, нужно Сан-Марино и Кипр обыгрывать. Соперники не самые сильные. Если посмотреть с другой стороны, то у ребят закончился тяжелый сезон и им сложновато настраиваться на такие игры. По себе помню, что это непросто.

Уверен, что тренерский штаб во главе с Черчесовым сумеет настроить и замотивировать парней. Не сомневаюсь, будут играть те, у кого горят глаза и кто будет готов на сто процентов. Футболисты сами хотят хорошо сыграть и уйти в отпуск. Я надеюсь, сборная России сумеет взять шесть очков в этих матчах, они очень для нас важны, - приводит слова Булыкина Life.ru.

Добавим, что российская сборная в рамках отборочного турнира на Евро-2020 в Саранске примет Сан-Марино (8 июня), а в Нижнем Новгороде сыграет против Кипра (11 июня).