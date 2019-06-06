Гурам Аджоев: Сезон оставил позитивные эмоции - Советский спорт
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06 июня 2019 18:17Футбол

Гурам Аджоев: Сезон оставил позитивные эмоции

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев подвел итоги выступлений тульского клуба в минувшем сезоне.

– «Арсенал» занял рекордно высокое для клуба шестое место в РПЛ и впервые в истории выступит в еврокубках. Результат превзошел ожидания?
– Сезон, безусловно, оставил позитивные эмоции. Шестое место в чемпионате, полуфинал Кубка России, путевка в Лигу Европы – все это исторические достижения для тульского футбола. Однако нужно понимать и другое. Все эти успехи уже в прошлом, пусть и недалеком. Чтобы удержаться на таком высоком уровне, надо ставить новые цели и продолжать работать.

– Весной «Арсенал» выдал 11-матчевую беспроигрышную серию в премьер-лиге – как у «Зенита». Чем объясняете такой взлет?
– Никаких секретов и тайн. Максимальная самоотдача всех, кто имеет отношение к команде и к клубу, качественная работа на сборах во время зимней паузы, искренняя поддержка со стороны болельщиков – вот слагаемые успеха.

Если брать саму игру, то мы заметно добавили в защите. В оборонительных действиях всей команды стало больше порядка и дисциплины. Связываю это с приходом нового главного тренера – Игоря Черевченко, который сам был хорошим защитником. Осенью «Арсенал» часто пропускал необязательные голы, а весной эта проблема, по сути, потеряла актуальность, – рассказал Аджоев в интервью «Советскому спорту».

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