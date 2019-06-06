Гурам Аджоев: Очевидно, что «Арсеналу» надо усиливаться - Советский спорт
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06 июня 2019 18:28Футбол

Гурам Аджоев: Очевидно, что «Арсеналу» надо усиливаться

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о трансферных планах тульской команды.

Напомним, что по итогам сезона «Арсенал» занял шестое место в РПЛ и впервые в истории выступит в еврокубках. Это стало возможно благодаря победе «Локомотива» в Кубке России.

– Насколько команда усилится к Лиге Европы?
– Все будет зависеть от наших возможностей. Но очевидно, что усиливаться надо. Предстоит выступать сразу в трех турнирах – чемпионате, Кубке России и Лиге Европы. В такой ситуации результат напрямую зависит от уровня исполнителей, от наличия резерва для безболезненно ротации состава, – рассказал Аджоев в интервью «Советскому спорту».

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