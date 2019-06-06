Сборную России тепло встретили в Саранске (видео) - Советский спорт
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06 июня 2019 19:25Футбол

Сборную России тепло встретили в Саранске (видео)

Футболисты сборной России прилетели в Саранск на матч отборочного раунда Евро-2020 против команды Сан-Марино.

Прилетевших игроков с караваем и песнями встречали девушки в национальных костюмах. Первым каравай попробовал форвард российской команды Артем Дзюба.

Добавим, что матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия Арена». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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