Сборную России тепло встретили в Саранске (видео)

Прилетевших игроков с караваем и песнями встречали девушки в национальных костюмах. Первым каравай попробовал форвард российской команды Артем Дзюба.
Добавим, что матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия Арена». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
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