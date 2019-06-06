Гуренко сменил Пилипчука на посту главного тренера минского «Динамо»

Экс-игрок «Локомотива» и «Ромы» Сергей Гуренко стал главным тренером минского «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых. Предыдущим наставником клуба был Роман Пилипчук.
Новым гендиректором стал Андрей Толмач, а спортивным директором назначили Юрия Поклада.
Гуренко уже работал главным тренером «Динамо». В 2017 году клуб при нем набрал одинаковое количество очков с БАТЭ, но упустил титул по дополнительным показателям.
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