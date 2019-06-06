Силлессен обогнал Кройфа по играм за сборную Голландии - Советский спорт
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06 июня 2019 21:34ФутболКоноплев Александр

Силлессен обогнал Кройфа по играм за сборную Голландии

Силлессен вошел в историю.

Полуфинальный матч Лиги наций между Голландией и Англией стал 49-м для голкипера «оранжевых» Яспера Силлессена.

По числу игр за сборную вратарь обошел легендарного Йохана Кройфа.

Оба футболиста имеют опыт выступления за «Барселону».

Кройф – финалист чемпионата мира-1974, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, девятикратный чемпион Голландии и чемпион Испании.

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