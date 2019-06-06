Буффон не исключает переход в «Брешию»

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон может перейти в «Брешию», сообщает La Repubblica.
Ранее 41-летний вратарь желал играть в клубе, выступающим в Лиге чемпионов. Однако считается, что «Брешиа» сделала Буффону предложение, от которого нельзя отказаться. Теперь чемпион мира-2006 всерьез раздумывает над этим трансфером.
Отметим, что в «Брешии» завершил карьеру легендарный форвард Роберто Баджо.
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