Буффон не исключает переход в «Брешию»

«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки» Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ

Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и Гассиева Серебряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.

Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль! Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ «Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFC Россиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.

Егор Сорокин: Вся сборная России – это основной состав Защитник сборной России рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Сан-Марино.

«Что рассказал Черчесов о Сан-Марино – секрет» Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед вылетом в Саранск, где 8 июня проведет отборочный матч Евро-2020 против санмаринцев.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.