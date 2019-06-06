Марко Верратти: Идеи Манчини приносят плоды

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высоко ценит работу главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, работавшего ранее в «Зените».
– Манчини сразу вселил в меня уверенность, которую я немного потеря раньше. Я сразу почувствовал себя комфортно, в сегодняшнем футболе это важная вещь.
Идеи Манчини приносят свои плоды. Все помнят только результаты, но в последних матчах мы всегда играли хорошо и стабильно, – приводит слова Манчини Repubblica.
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