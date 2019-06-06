Ригони может перейти в «Боку Хуниорс»

«Спартак» против всех: как голосовали за расширение премьер-лиги В четверг общее собрание премьер-лиги одобрило расширение турнира до 18 клубов. Осталось получить одобрение исполкома РФС, но за ним дело не станет. В нашем футболе наступает новая эра – таких масштабных перемен РПЛ не знала с 2011 года, когда перешла на систему «осень-весна».

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