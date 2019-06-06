Ригони может перейти в «Боку Хуниорс» - Советский спорт
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06 июня 2019 23:20ФутболКоноплев Александр

Ригони может перейти в «Боку Хуниорс»

Аргентинская диаспора «Зенита» продолжает распадаться.

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони оказался в сфере интересов двух американских клубов. Хавбек может оказаться в аргентинской «Бока Хуниорс» и мексиканской «Америке», сообщает Fox Sports Argentina.

По данным источника, Ригони входит в топ-лист интересов «Боки».

В сезоне-2018/19 Ригони играл за «Аталанту» и «Зенит». В серии А он забил три мяча в 12 матчах. Столько же раз он отличился в 11 матчах российской премьер-лиги.

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