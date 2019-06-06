Ригони может перейти в «Боку Хуниорс»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони оказался в сфере интересов двух американских клубов. Хавбек может оказаться в аргентинской «Бока Хуниорс» и мексиканской «Америке», сообщает Fox Sports Argentina.
По данным источника, Ригони входит в топ-лист интересов «Боки».
В сезоне-2018/19 Ригони играл за «Аталанту» и «Зенит». В серии А он забил три мяча в 12 матчах. Столько же раз он отличился в 11 матчах российской премьер-лиги.
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