СМИ: «Тамбов» готов играть в Волгограде

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не исключил, что новый сезон российской премьер-лиги клуб начнет в Волгограде, а не в Саранске.
– Вариант с Волгоградом рассматриваем и обсуждаем. Рассматриваем из-за того, что нам это будет экономически выгоднее, – приводит слова Худякова «Чемпионат».
Ранее «Тамбов» заявлял, что будет проводить домашние матчи в Саранске, пока идет реконструкция домашней арены «Спартак».
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