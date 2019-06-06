СМИ: «Тамбов» готов играть в Волгограде Новичок РПЛ готов сменить одну арену ЧМ-2018 на другую.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не исключил, что новый сезон российской премьер-лиги клуб начнет в Волгограде, а не в Саранске.

– Вариант с Волгоградом рассматриваем и обсуждаем. Рассматриваем из-за того, что нам это будет экономически выгоднее, – приводит слова Худякова «Чемпионат».

Ранее «Тамбов» заявлял, что будет проводить домашние матчи в Саранске, пока идет реконструкция домашней арены «Спартак».