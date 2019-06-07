Юлиан Дракслер: Сейчас у Неймара не самое лучшее время Ранее игрока обвинили в изнасиловании.

Хавбек «ПСЖ» Юлиан Дракслер поддержал своего партнера по клубу – форварда сборной Бразилии Неймара.

По слухам, нападающий изнасиловал девушку в одном из отелей Парижа, которая подала заявление в полицию, а через несколько дней изменила свои показания.

«Я не верю в это и считаю, что в конечном итоге Неймар окажется невиновным. Надеюсь, он сможет сконцентрироваться на футболе.

Сейчас у него не самое лучшее время. Он получил травму, а тут еще и это», – цитирует Дракслера Mundo Deportivo.

Напомним, форвард получил травму голеностопа во время товарищеского матча с Катаром и был заменен на 21-й минуте.