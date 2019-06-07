Рональд Куман: Промес сделал то, на что я рассчитывал Бывший полузащитник «Спартака» помог сборной Голландии выйти в финал Лиги наций.

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман подвел итоги матча ½ финала Лиги наций с Англией (3:1) на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

«Наши замены оказались очень удачными, – приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА. – Проппер помог контролировать мяч, а Донни (ван де Бек) и Квинси (Промес) сделали именно то, на что я рассчитывал.

Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвертую команду мира – это показывает наш прогресс».

Напомним, бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 68-й минуте.

В дополнительное время он сначала вынудил Кайла Уокера забить в свои ворота, после чего установил окончательный счет в матче.

Теперь в воскресенье Голландия сыграет с Португалией в финале турнира.