Рональд Куман: Промес сделал то, на что я рассчитывал

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман подвел итоги матча ½ финала Лиги наций с Англией (3:1) на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
«Наши замены оказались очень удачными, – приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА. – Проппер помог контролировать мяч, а Донни (ван де Бек) и Квинси (Промес) сделали именно то, на что я рассчитывал.
Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвертую команду мира – это показывает наш прогресс».
Напомним, бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 68-й минуте.
В дополнительное время он сначала вынудил Кайла Уокера забить в свои ворота, после чего установил окончательный счет в матче.
Теперь в воскресенье Голландия сыграет с Португалией в финале турнира.
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