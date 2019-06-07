Станислав Черчесов: Стадион в Санкт-Петербурге – счастливый для сборной России 8 июня команда сыграет с Сан-Марино, а через три дня встретится с Кипром.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался перед матчами квалификации Евро-2020.

«С 26 мая, когда закончился чемпионат России, по 8 июня – достаточно большой перерыв. Нам был необходим контрольный матч. Игра с «Чертаново» пошла на пользу, все ребята довольно качественно себя проявили. Новички? Стеснительных среди них я пока не видел, тем более в футбол стеснительные не играют.

Что касается травмы Юрия Газинского, так случилось, и мы ничего не можем сделать. Придется его заменить. У нас есть обойма, ребята способны друг друга подстраховать.

Есть два домашних матча, которые для нас важны. Надо к ним подготовиться максимально качественно, ведь соперников слабых не бывает. Любого необходимо внимательно изучать и затем проявлять свои лучшие качества. Эти две игры – барьер, который нужно перескочить.

Каждая команда, не только наша, хочет играть на чемпионате Европы. Все прилагают для этого максимальные усилия. Наша задача – сделать первый шаг, присоединиться к лучшим. Если все сложится успешно, несколько матчей ЕВРО сыграем у себя дома. Мы уже проводили в Санкт-Петербурге контрольные встречи, удачно открывали там Кубок конфедераций, победили Египет на чемпионате мира. Для нас питерский стадион – счастливый. Очень хотелось бы сыграть там снова, уже на чемпионате Европы.

Шансы? Не хотелось бы заниматься математикой – мы не болельщики. Смотрим только на то, что случится сегодня. Нужно думать не о последнем барьере (чемпионат Европы именно такой случай), а о ближайшем. Это Сан-Марино и Кипр. К новым вызовам начнем готовиться по мере их приближения», – заявил Черчесов пресс-службе УЕФА.