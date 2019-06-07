Артем Дзюба: Не ставлю цель забить Сан-Марино, но предпосылки такие есть - Советский спорт
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07 июня 2019 15:55ФутболЛипкин Антон

Артем Дзюба: Не ставлю цель забить Сан-Марино, но предпосылки такие есть

Россия в субботу сыграет с Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино.

«Я не ставлю цель забить Сан-Марино, но предпосылки такие есть, – приводит ТАСС слова Дзюбы. – Понимаем, что для жителей это праздник, мы хотим в нем принять участие, порадовать болельщиков в Саранске и по всей стране».

Напомним, матч Россия – Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске. Начало – 19:00 (мск).

После двух матчей отборочного турнира – с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0) – Россия занимает второе место в группе I.

После матча с Сан-Марино сборная России сыграет 11 июня с Кипром в Нижнем Новгороде.

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