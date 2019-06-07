«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе полузащитника «Суонси»

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, 21-летний валлиец успешно прошел медицинское обследование. Подробности соглашения с хавбеком будут раскрыты после открытия трансферного окна.
Добавим, что в минувшем сезоне Джеймс провел за «Суонси» 38 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 10 голевых передач. По информации портала transfermarkt.com переход полузащитника обошелся «Манчестер Юнайтед» в 17 миллионов евро.
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