Александр Мостовой: Сан-Марино – самая слабая команда в Европе - Советский спорт
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07 июня 2019 19:54Футбол

Александр Мостовой: Сан-Марино – самая слабая команда в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой – о предстоящем матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

- Ждете разгромной победы нашей сборной во встрече с Сан-Марино?
- Конечно. Хотя не знаю, буду ли смотреть этот матч, потому что Сан-Марино – самая слабая команда в Европе, а может быть и в мире. Единственный вопрос, сколько забьют наши игроки.

- Если пропустим от этой сборной – будет позор?
- Да, позор. Думаю, мы вряд ли пропустим в этом матче. Не знаю, есть ли в Сан-Марино профессиональные футболисты, - приводит слова Мостового «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча состоится завтра в Саранске. Встреча пройдет на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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