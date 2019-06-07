Валерий Масалитин: Сан-Марино посильнее «Чертаново»

- Мне кажется очень важным даже не счет, а то, чтобы наша команда показала хорошую, содержательную игру. Чтобы ребята могли в любой момент прессинговать, обороняться, перестраиваться. Какая разница, десять мячей они забьют, пять или три?
- Как оцените уровень Сан-Марино?
- От таких карликов можно ждать все, что угодно. Но Сан-Марино посильнее «Чертаново», - приводит слова Масалитина «Евро-футбол.ру».
Напомним, что встреча состоится завтра в Саранске. Встреча пройдет на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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