Валерий Масалитин: Сан-Марино посильнее «Чертаново» - Советский спорт
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07 июня 2019 19:58Футбол

Валерий Масалитин: Сан-Марино посильнее «Чертаново»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Сан-Марино в рамках отборочного раунда Евро-2020.

- Мне кажется очень важным даже не счет, а то, чтобы наша команда показала хорошую, содержательную игру. Чтобы ребята могли в любой момент прессинговать, обороняться, перестраиваться. Какая разница, десять мячей они забьют, пять или три?

- Как оцените уровень Сан-Марино?
- От таких карликов можно ждать все, что угодно. Но Сан-Марино посильнее «Чертаново», - приводит слова Масалитина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча состоится завтра в Саранске. Встреча пройдет на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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