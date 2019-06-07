Украина вышла в полуфинал юношеского ЧМ

В четвертьфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла Колумбию – 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте провел форвард «Шахтера» Даниил Сикан.
В полуфинале украинцы сыграют либо с Италией, либо с Мали.
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