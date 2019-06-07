Украина вышла в полуфинал юношеского ЧМ

Кто и во сколько покажет сборную. Весь футбол на ТВ Предлагаем расписание бесплатных телевизионных трансляций отборочных матчей Евро-2020.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/20 Первый тур состоится 14 июля, последний – 17 мая.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

«Спартак» против всех: как голосовали за расширение премьер-лиги В четверг общее собрание премьер-лиги одобрило расширение турнира до 18 клубов. Осталось получить одобрение исполкома РФС, но за ним дело не станет. В нашем футболе наступает новая эра – таких масштабных перемен РПЛ не знала с 2011 года, когда перешла на систему «осень-весна».

Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровень Российский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.

В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55 Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.

Проме-е-е-е-с! Бывший спартаковец вывел голландцев в финал Лиги наций Во втором полуфинале Лиги наций сборная Голландии в дополнительное время вырвала волевую победу у англичан.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробки На конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины 15 клубов из 16 проголосовали за расширение РПЛ до 18 участников. Против оказался только «Спартак. Это как раз тот случай, когда я его поддерживаю всецело.

Сергей Прядкин: Нигде в Европе так календарь не составляют Глава премьер-лиги прокомментировал итоги общего собрания клубов элитного российского дивизиона.