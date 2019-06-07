Украина вышла в полуфинал юношеского ЧМ - Советский спорт
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07 июня 2019 20:00ФутболКоноплев Александр

Украина вышла в полуфинал юношеского ЧМ

Украина – в топ-4.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла Колумбию – 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте провел форвард «Шахтера» Даниил Сикан.

В полуфинале украинцы сыграют либо с Италией, либо с Мали.

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