Франко Варрелла: Сан-Марино предстоит встретиться с одной из лучших команд мира - Советский спорт
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07 июня 2019 20:08Футбол

Франко Варрелла: Сан-Марино предстоит встретиться с одной из лучших команд мира

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла надеется, что его команда сможет дать бой сборной России в завтрашнем матче.

- Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд мира. Многим кажется, что наша миссия невыполнима, но постараемся опровергнуть это утверждение. Надеюсь, дадим бой сборной России. Это как животное, которое заведомо слабее противника, старается помучить его, не уступать сразу. Можно сказать, мы будем мангустом, который сражается с королевской коброй, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино состоится завтра в Саранске (19:00 мск).

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