Франко Варрелла: Сан-Марино предстоит встретиться с одной из лучших команд мира

- Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд мира. Многим кажется, что наша миссия невыполнима, но постараемся опровергнуть это утверждение. Надеюсь, дадим бой сборной России. Это как животное, которое заведомо слабее противника, старается помучить его, не уступать сразу. Можно сказать, мы будем мангустом, который сражается с королевской коброй, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что встреча отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино состоится завтра в Саранске (19:00 мск).
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