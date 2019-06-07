«Манчестер Юнайтед» расстался с Валенсией

«Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт с полузащитником Антонио Валенсией, сообщает официальный сайт манкунианцев.
Футболист перешел в клуб в 2009 году из «Уигана». В составе «МЮ» он завоевал десять трофеев. На счету Валенсии 25 мячей в 338 матчах.
Ранее «МЮ» объявил об уходе Андера Эрреры.
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