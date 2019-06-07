Артем Дзюба – болельщикам: Нам очень нужна ваша поддержка и полный стадион (видео)

«Уважаемый Саранск! Приглашаем вас на стадион завтра в 19:00. Поддержите сборную России. Нам очень нужна ваша поддержка и полный стадион. Всем удачи и ждем на футболе», - сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter российской команды.
Добавим, что встреча состоится в субботу, 8 июня, в Саранске. Встреча пройдет на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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