Артем Дзюба – болельщикам: Нам очень нужна ваша поддержка и полный стадион (видео) Нападающий сборной России Артем Дзюба призвал болельщикам национальной команды прийти на матч с Сан-Марино.

«Уважаемый Саранск! Приглашаем вас на стадион завтра в 19:00. Поддержите сборную России. Нам очень нужна ваша поддержка и полный стадион. Всем удачи и ждем на футболе», - сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter российской команды.

Добавим, что встреча состоится в субботу, 8 июня, в Саранске. Встреча пройдет на «Мордовия Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.