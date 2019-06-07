Янузай может перейти в «Милан»

Вингер «Реал Сосьедад» Аднан Янузай попал в сферу интересов «Милана». По данным Mundo Deportivo, футболисту надоело играть в Испании.
Бронзовый медалист ЧМ-2018 уже попадал в шорт-лист «россонери» два года назад, но тогда хавбек выбрал сан-себастьянцев.
Янузай стал знаменитым в 16 лет после перехода из «Андерлехта» в «Манчестер Юнайтед». После ухода Дэвида Мойеса футболист перестал попадать в состав и отправился по арендам.
В минувшем сезоне Янузай забил два мяча и сделал четыре голевых передачи в 24 играх за «Реал Сосьедад» во всех турнирах.
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